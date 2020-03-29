Дезинфекция рязанских улиц начнётся вечером в понедельник

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Дезинфекция улиц Рязани начнётся уже в понедельник, 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, провести обработку улиц поручил губернатор Николай Любимов. Для дезинфекции будет использоваться специальное средство, рекомендованное Роспотребнадзором.

– Дезинфекция пройдёт в несколько циклов, её проведут с привлечением техники Дирекции благоустройства города, – говорится в сообщении администрации.

Обработка города начнётся в 19.15. В это время людям лучше не находиться на улицах. Также необходимо плотно закрыть окна и двери.

Особенно осторожными следует быть астматикам и аллергикам!

