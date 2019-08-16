Участники Форума древних городов отведали блюда рязанской кухни

В четверг, 15 августа, в Рязани прошёл праздничный гала-ужин, посвящённый кулинарным традициям города. Шеф-повара лучших ресторанов Рязани объединились в одну команду, чтобы представить гостям гастрономический бренд, основанный на исторических корнях местной кухни.
На протяжении вечера гости пробовали уникальные блюда, фотографировались с Забавой Путятишной и наблюдали за творческими номерами.
Приятного аппетита гостям пожелала заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина.
– Сегодня мы с вами присутствуем при рождении новой традиции – проведение ежегодного гастрономического ужина «Кухня Рязанского края». Надеюсь, что наше «вкусное» мероприятие достойно войдёт в ежегодную повестку Форума древних городов. Мы с вами осуществим путешествие в историю, традиции, познакомимся с вкусностями нашей Рязаньщины, которая испокон веков славилась своим хлебосольством и гостеприимством, – сказала зампред.
Члены ассоциации кулинаров Рязанского края весь вечер удивляли гостей рязанскими деликатесами. Блюда искусно сочетали исторические традиции, современное прочтение и неординарную подачу:
- Калинник
- Рийет из копчёного сома с хрустящим огурцом в гороховой раковине
- Вареники с ремесленной рикоттой и сливочным жульеном с лесными грибами
- Эчпомак с кониной — перловку с белыми грибами и уткой
- Судак с желе из чайного гриба, муссом из молодого картофеля, козьего сыра и подливой из мяса креветок с вяленым окороком
- Перепел на живом огне с печеными корнеплодами
- Рыбновская простокваша на березовой коре
Все деликатесы были отобраны в рамках II гастрономического фестиваля «Кухни Рязанского края», который в этом году прошёл в Рязани.