Участники Форума древних городов отведали блюда рязанской кухни

В четверг, 15 августа, в Рязани прошёл праздничный гала-ужин, посвящённый кулинарным традициям города. Шеф-повара лучших ресторанов Рязани объединились в одну команду, чтобы представить гостям гастрономический бренд, основанный на исторических корнях местной кухни.

На протяжении вечера гости пробовали уникальные блюда, фотографировались с Забавой Путятишной и наблюдали за творческими номерами.

Приятного аппетита гостям пожелала заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина.

– Сегодня мы с вами присутствуем при рождении новой традиции – проведение ежегодного гастрономического ужина «Кухня Рязанского края». Надеюсь, что наше «вкусное» мероприятие достойно войдёт в ежегодную повестку Форума древних городов. Мы с вами осуществим путешествие в историю, традиции, познакомимся с вкусностями нашей Рязаньщины, которая испокон веков славилась своим хлебосольством и гостеприимством, – сказала зампред.

Члены ассоциации кулинаров Рязанского края весь вечер удивляли гостей рязанскими деликатесами. Блюда искусно сочетали исторические традиции, современное прочтение и неординарную подачу:

Калинник

Рийет из копчёного сома с хрустящим огурцом в гороховой раковине

Вареники с ремесленной рикоттой и сливочным жульеном с лесными грибами

Эчпомак с кониной — перловку с белыми грибами и уткой

Судак с желе из чайного гриба, муссом из молодого картофеля, козьего сыра и подливой из мяса креветок с вяленым окороком

Перепел на живом огне с печеными корнеплодами

Рыбновская простокваша на березовой коре

Все деликатесы были отобраны в рамках II гастрономического фестиваля «Кухни Рязанского края», который в этом году прошёл в Рязани.