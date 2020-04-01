Театр драмы запустил фотоконкурс с хорошими призами

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Рязанский театр драмы предложил горожанам навести порядок в фотоархивах и поискать снимки для участия в конкурсе. Возможно, эти кадры принесут вам денежный приз.

Конкурс «Театр как вижу его я» проводится по двум номинациям. В номинации «Здание театра» принимаются фотографии, на которых основным объектом съемки является здание Рязанского театра драмы.

В номинации «Люди театра» должны быть представлены фотографии, на которых основным объектом съемки являются люди Рязанского театра драмы (артисты, сотрудники, зрители).

Победителей ждут призы:

1 место — 4000 (четыре тысячи) рублей;
2 место — 3000 (три тысячи) рублей;
3 место — 2000 (две тысячи) рублей.

Ознакомиться с Положением фотоконкурса можно по ссылке.

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