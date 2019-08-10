Стало известно, когда в Рязани начнётся новый учебный год

В России традиционно начало учебного года приходится на 1 сентября. Но в 2019 году День знаний выпал на воскресенье. В связи с этим поступает много вопросов от читателей, споров и обсуждений в соцсетях.

РИА «7 новостей» сделало запрос в министерство образования и молодёжной политики Рязанской области. Мы просили пояснить нам и нашим читателям, когда же в Рязанской области начнётся учебный год – 1 или 2 сентября. В официальном письме нам ответили, что новый учебный год в 2019 году начнётся в понедельник, 2 сентября. Так что у школьников и студентов добавился ещё один день к летним каникулам.