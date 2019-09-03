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Стала известна дата закрытия филиала Московского института культуры в Рязани

Заместитель директора Рязанского филиала Московского института культуры Вадим Калинин сообщил в интервью телекомпании «Город» о том, что вопрос с ликвидацией учебного заведения уже решён. 

– Он ликвидирован 26 августа 2019 года, – заявил Калинин. – В этот же день у нас началась проверка Рособрнадзора. 

В сюжете сообщается, что процедура ликвидации продолжится в течение семестра. Закроется филиал 2 февраля 2020 года. Без работы могут остаться около 60 преподавателей, порядка 400 студентов переведут в другие вузы.

Также Калинин рассказал, что дело не в аварийном состоянии здания в Рязани. Для его ремонта необходимо выделить не так много средств. Есть тенденция закрытия филиалов в регионах. 

Напомним, в интернете была создана петиция в поддержку филиала.  

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