Стала известна дата закрытия филиала Московского института культуры в Рязани

Заместитель директора Рязанского филиала Московского института культуры Вадим Калинин сообщил в интервью телекомпании «Город» о том, что вопрос с ликвидацией учебного заведения уже решён.



– Он ликвидирован 26 августа 2019 года, – заявил Калинин. – В этот же день у нас началась проверка Рособрнадзора.



В сюжете сообщается, что процедура ликвидации продолжится в течение семестра. Закроется филиал 2 февраля 2020 года. Без работы могут остаться около 60 преподавателей, порядка 400 студентов переведут в другие вузы.



Также Калинин рассказал, что дело не в аварийном состоянии здания в Рязани. Для его ремонта необходимо выделить не так много средств. Есть тенденция закрытия филиалов в регионах.



Напомним, в интернете была создана петиция в поддержку филиала.

