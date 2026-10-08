Более 20 тысяч саженцев высадят в 170 общественных пространствах Рязани

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский анонсировал масштабную программу по благоустройству, которая охватит весь октябрь. В течение месяца в областном центре будут организованы регулярные работы по озеленению и наведению порядка в общественных пространствах.

Каждая пятница октября в Рязани будет посвящена высадке зеленых насаждений. Всего планируется озеленить 170 локаций, где появятся более 20 тысяч саженцев. Горожане увидят новые липы, сосны, спиреи, барбарис, черемуху, сирень и рябину.

Ближайшая акция состоится завтра, 9 октября, с 10:00 до 15:00 в сквере на улице Грибоедова, расположенном между домами 40 и 42. В дальнейшем работы продолжатся на улице Есенина, в Воскресенском сквере, а также на улицах Васильевской, Бронной, Великанова, Связи и Сельских строителей. Точные даты для этих локаций уточняются.

Напомним, что старт месячнику был дан уже сегодня: активисты и представители благотворительного фонда «Экосфера» высадили саженцы черемухи около центра уличного спорта в Лесопарке. Для удобства жителей создан специальный чат-бот, который поможет найти ближайшую точку для высадки деревьев.

Октябрь в Рязани объявлен не только месяцем озеленения, но и временем наведения чистоты. В городе запланировано пять масштабных субботников.

Уже в эту субботу волонтеры и коммунальные службы приведут в порядок зеленую зону на улице Станкозаводской (между детским садом № 104 и домом 2, а также участок вдоль дороги от дома 19 до 32 с разделительной полосой). В список будущих локаций для уборки включены улицы Почтовая, Грибоедова, Подгорная, Есенина, Чапаева, Профессора Никулина, Первомайский проспект и Щорса. Также работы пройдут в зеленых зонах между улицами Тимуровцев и Советской Армии, на Большой и Касимовском шоссе. Отдельное внимание уделят территории на Лесной за рестораном «Гринвич» и знаковой локации у скульптуры «Лоси» в Солотче.

В ходе субботников будут собраны и вывезены ветки, листва и крупногабаритный мусор. Коммунальщики также займутся вырубкой поросли и аварийных деревьев, покосом травы и закрашиванием вандализированных надписей на фасадах. Глава администрации призвал всех неравнодушных рязанцев присоединиться к утренним работам.