Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

Более 20 тысяч саженцев высадят в 170 общественных пространствах Рязани

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский анонсировал масштабную программу по благоустройству, которая охватит весь октябрь. В течение месяца в областном центре будут организованы регулярные работы по озеленению и наведению порядка в общественных пространствах.

Каждая пятница октября в Рязани будет посвящена высадке зеленых насаждений. Всего планируется озеленить 170 локаций, где появятся более 20 тысяч саженцев. Горожане увидят новые липы, сосны, спиреи, барбарис, черемуху, сирень и рябину.

Ближайшая акция состоится завтра, 9 октября, с 10:00 до 15:00 в сквере на улице Грибоедова, расположенном между домами 40 и 42. В дальнейшем работы продолжатся на улице Есенина, в Воскресенском сквере, а также на улицах Васильевской, Бронной, Великанова, Связи и Сельских строителей. Точные даты для этих локаций уточняются.

Напомним, что старт месячнику был дан уже сегодня: активисты и представители благотворительного фонда «Экосфера» высадили саженцы черемухи около центра уличного спорта в Лесопарке. Для удобства жителей создан специальный чат-бот, который поможет найти ближайшую точку для высадки деревьев.

Октябрь в Рязани объявлен не только месяцем озеленения, но и временем наведения чистоты. В городе запланировано пять масштабных субботников.

Уже в эту субботу волонтеры и коммунальные службы приведут в порядок зеленую зону на улице Станкозаводской (между детским садом № 104 и домом 2, а также участок вдоль дороги от дома 19 до 32 с разделительной полосой). В список будущих локаций для уборки включены улицы Почтовая, Грибоедова, Подгорная, Есенина, Чапаева, Профессора Никулина, Первомайский проспект и Щорса. Также работы пройдут в зеленых зонах между улицами Тимуровцев и Советской Армии, на Большой и Касимовском шоссе. Отдельное внимание уделят территории на Лесной за рестораном «Гринвич» и знаковой локации у скульптуры «Лоси» в Солотче.

В ходе субботников будут собраны и вывезены ветки, листва и крупногабаритный мусор. Коммунальщики также займутся вырубкой поросли и аварийных деревьев, покосом травы и закрашиванием вандализированных надписей на фасадах. Глава администрации призвал всех неравнодушных рязанцев присоединиться к утренним работам.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Когда удары по Киеву дадут эффект, объяснили эксперты
Следующая статья
В Совфеде рассказали об ответе на удары ВСУ
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Интересное

Новолуние в Весах 10 октября принесет период иллюзий и самообмана

Влияние Новолуния в Весах традиционно связывают с темой партнерства. Весы — знак, ориентированный на гармонию, взаимодействие и поиск компромиссов.
Происшествия

В Рязанской области вечером 8 октября объявлена беспилотная опасность

В связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов власти и экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям области строго соблюдать меры предосторожности.
Интересное

Квадрат Лилит и Нептуна: астрологи предупредили о периоде тумана и самообмана с 8 октября

8 октября 2026 года на астрологическом небосводе формируется один из самых коварных аспектов осени — напряженная квадратура между транзитной Лилит (Черной Луной) и Нептуном.
Медицина

Ремонтные работы в Рязанской ОКБ ведутся без прерывания оказания медицинской помощи

В перечень задач входит замена устаревших оконных конструкций и напольных покрытий, а также монтаж нового сантехнического оборудования.
Интересное

Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 9 октября 2026 года, таит в себе коварную астрологическую ловушку: это день, когда крайне легко принять желаемое за уже свершившийся факт.
Спорт

Трусова выиграла короткую программу на челленджере в Казахстане

В ее катании появились женственность и мягкость, которые органично дополнили привычную мощь и уверенность.
Новости России

В Москве пациентка обвинила врача в домогательствах во время УЗИ

Жительница Москва инициировала проверку в отношении сотрудника частной медицинской клиники, обвинив его в неправомерных действиях во время медицинского осмотра.
Общество

В Ряжске открыли мемориальную доску Алексею Филиппову, погибшему в ходе СВО

Алексей Филиппов посвятил службе в органах прокуратуры более двух десятилетий. Его карьерный путь начался с должности помощника прокурора Ряжского района, а вершиной стало руководство прокуратурой Сапожковского района.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье