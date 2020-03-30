Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

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Клиенты ООО «Северная Компания» получили ключи от своих квартир в новом третьем доме, расположенном в жилищном комплексе «Северный». Всего счастливыми обладателями жилья в современном городском квартале стало более 280 семей, которые сейчас активно делают ремонт, а некоторые даже успели отметить новоселье.

Корпус 3 — многоквартирный дом из красного керамического кирпича с индивидуальным отоплением был введен в эксплуатацию согласно установленным срокам. Дом является частью самого масштабного проекта компании – ЖК «Северный», занимающего территорию около 50 га. Проект комплекса включает в себя всю социальную инфраструктуру: детские сады, школу, торговый центр, остановку общественного транспорта, а также собственный парк, озера с пляжами и местами для пикников.

Подробную информацию о недвижимости в ЖК «Северный» можно узнать на сайте ООО «Северная Компания» и по телефону 707-000.

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