Штаб по предотвращению коронавируса в Рязани заседает трижды в день

В Рязани создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции. Его возглавила глава администрации Елена Сорокина. В состав штаба вошли руководители структурных подразделений администрации города, представители депутатского корпуса, территориальных органов федеральных органов власти, в том числе представители региональных ведомств УФСБ и УМВД. Заседания проходят три раза в день.

Для профилактики распространения инфекции в Рязани запрещены все детские, межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные мероприятия. Под запретом спортивные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. С

Предпринимателям, работающим в местах массового скопления людей, в организациях общественного питания и торговли, а также занимающимся перевозками всеми видами транспорта, рекомендовано усилить дезинфекцию.

Горожан просят соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки или протирать их специальным дезинфицирующим средством; стараться избегать мест массового скопления людей; чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений. При появлении первых респираторных симптомов следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медорганизаций, соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции.

В городе работает горячая линия Управления Роспотребнадзора по телефонам 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87 и задать специалистам все интересующие вопросы. Режим работы: пн-чт: с 10.00 до 17.00, пт: с 10.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 13.45.