Шесть молодых рязанцев получили денежные средства на реализацию проектов

В четверг, 12 сентября, подвели итоги участия рязанской молодёжи во всероссийских и международных форумах. В этом году регион представили 206 молодых людей, они посетили 13 форумов в разных городах России. Шесть из них получили денежные средства для реализации своих идей.

Рязанцы Анатолий Тверитнев и Сергей Правкин получили средства на реализацию проектов на форуме «Территория смыслов». Анатолий предложил проводить экскурсии по Рязани и области на английском. На реализацию проекта победитель получил 200 000 рублей. Сергей выступил с проектом «Цифровая платформа профессиональной ориентации «Моя первая работа». Реализация обойдётся в 300 000 рублей.

Проекты Софии Орловой и Александры Араповой отметили на «Территории смыслов». Проект Софии «Исторический квест «1945. Победа» получил 320 000 рублей на реализацию. Предложение Александры о проведении в районах Рязанской области серии бесплатных выездных концертов Народного коллектива также оценили. Сумма 300 000 рублей.

Дарья Фролова получила 150 000 рублей на реализацию проекта «Мастерская перевоплощений «Новогодняя сказка» на форуме «Владивосток».

Таисия Кравчук успешно представила региона на форуме #ВышеКрыши. Она получила 300 000 рублей на реализацию проекта «Робот Яша в огороде нашем».

К участникам обратилась министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина. Она также вручила благодарности регионального министерства участникам Штаба по подготовке к участию в формной кампании.

– Всероссийская форумная кампания, в которой в этом году приняли участие более 200 молодых ребят, позволяет реализовать свои идеи на практике. Всем участникам я хочу сказать, что наше настоящее в ваших руках и чем лучше будет мир вокруг каждого из нас, тем лучше будет жить в нём нам вместе. Дерзайте, вы талантливы! – сказала министр.

В сентябре делегации Рязанской области также посетят два форума в Ростовской области и республике Дагестан.