Семья из Рязани отправила папу на перевоспитание в реалити-шоу

Многодетная семья из Рязани решила принять участие в реалити-шоу. Продавец Елена Левенок и кладовщик Алексей Никитин стали героями программы «Дорогая, я забил!» на канале «Ю».

В этой семье папа очень хочет и ремонт, и жить хорошо. Но он никогда ничего не доводит до конца. Даже купить ручку для комода не может, а на полноценный ремонт у него и вовсе сил нет. Передача поможет ему взять себя в руки и сделать ремонт, пока мама будет отдыхать.

«Дорогая, я забил!» – программа для семей, в которых папа давно забросил дом. В проекте героям ставят условия: если отец семейства наконец засучит рукава и сам сделает ремонт в указанные сроки, оставшись наедине с детьми, то получит 100 тысяч рублей.

Эфир: по четвергам в 17:30 по московскому времени.