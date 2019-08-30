С добрым утром! Обзор новостей 29 августа

Рязанская областная клиническая больница получила международный сертификат качества ISO 9001:2015. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главный врач больницы Дмитрий Хубезов. Хубезов поблагодарил коллег за вклад за вклад в общую победу. С получением международного сертификата коллектив больницы на своей странице ВКонтакте поздравил Николай Любимов.

Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под домашним арестом ректору РГУ имени Есенина Андрею Минаеву. Напомним, Минаева обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. В настоящее время он находится под домашним арестом. Сегодня суд по ходатайству следствия продлил срок содержания ещё на месяц.

В Рязани состоялся мастер-класс шефа Константина Ивлева. Повар приехал в Рязань в рамках проекта «GAZtro Tour», в котором он знакомит зрителей с различными гастрономическими особенностями регионов страны.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил ускорить работы по ремонту поликлиники №14 в Рязани.

В конкурсе на должность главы администрации Рязани примут участие и. о. мэра Рязани Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичёв. Такое решение приняла конкурсная комиссия во главе с первым зампредом правительства Рязанской области Анной Росляковой 29 августа.

В Рязанской областной филармонии прошёл семинар-совещание руководителей органов управления культуры муниципальных образований региона и образовательных учреждений сферы культуры Рязанской области. Темой обсуждения стали перспективы развития региональной системы художественного образования в условиях реализации национального проекта «Культура».

Губернатор рассказал, что министр культуры РФ Владимир Мединский обещал поддержать реставрацию рязанского театра драмы и ТЮЗа.

В Рязани отремонтируют фасад Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина, которая располагается на улице Вокзальной. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 миллиона 949 тысяч 630 рублей. Аукцион пройдёт 11 сентября.