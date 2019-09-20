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С добрым утром! Обзор новостей 19 сентября

Глава администрации города Рязани Елена Сорокина подписала постановление о начале отопительного сезона в городе.

Московский государственный институт культуры распространил пресс-релиз о ситуации с филиалом вуза в Рязани. С 24 по 27 сентября 2019 года в здании филиала будет работать комиссия по приёму документов о переводе студентов в головной вуз.

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась церемония открытия 5 межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

В селе Поплевино Ряжского района местная жительница нашла труп в реке. 48-летняя соцработница ехала на велосипеде по селу и увидела недалеко от моста через реку Мокша тело человека. Позднее выяснилось, что погибший – 58-летний ранее судимый житель села. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, вероятно, произошёл несчастный случай. По факту ЧП проводится проверка.

В первом полугодии сумма штрафов за нарушение Правил благоустройства превысила 2,8 млн. рублей. Такие данные были приведены на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы.

В Рязанской области построят Центр для семей с приёмными детьми. Центр будет включать в себя психологическую службу поддержки семей с приёмными детьми, современный конференц-зал трансформер для проведения мероприятий различной направленности, семейный клуб, помещения для коллективных и индивидуальных занятий для дошкольников и подростков. .

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году проведён ремонт 15 улиц.

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