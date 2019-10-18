Рязанским журналистам и блогерам предлагают поучаствовать во Всероссийской акции «Неделя добрых дел»

С 21 по 27 октября по всей России пройдёт массовая акция «Неделя добрых дел», приуроченная к запуску нового онлайн-проекта о созидательной гражданской активности «Добро.Журнал». В проекте могут принять участие журналисты и блогеры Рязанской области.

Организатором мероприятия выступает платформа «Добровольцы России». Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать о своем участии на платформе «Добро.Журнал» журнал.добро.рф, а также в своих социальных сетях, обязательно указав хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал. Выбрать подходящее мероприятие можно в Единой информационной системе «Добровольцы России» или обратившись к координатору проекта «Добро.Журнал» Дарье Давидовой [email protected] Присылать свои истории, видео и фоторепортажи могут не только профессиональные журналисты и авторы, но все желающие, кто готов рассказать историю о добром деле с помощью текста, видео или фото.

Вместе с запуском проекта стартует Всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности. Он пройдет в трех номинациях: «Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео». Заявки принимаются с 21 октября до 17 ноября 2019 года.

Общий грантовый фонд конкурса составит 1 миллион рублей. Церемония награждения победителей состоится на Международном форуме добровольцев 3-5 декабря 2019 года.