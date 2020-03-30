Рязанский музыкальный театр запустил конкурс для любителей пения

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Рязанский музыкальный театр присоединился к акции #сидимдома. В период самоизоляции рязанцам предлагают послушать любимую музыку, пересмотреть классику советского кинематографа и принять участие в конкурсе «С Дунаевским по жизни».

«Весёлые ребята», «Кубанские казаки», «Дети капитана Гранта», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль…» – эти фильмы любимы россиянами, в первую очередь, благодаря прекрасной музыке великих композиторов современности Исаака и Максима Дунаевских. 2020 год стал для них юбилейным.

Для участия в конкурсе нужно прислать личным сообщением в группы театра в соцсетях видеофрагменты вокального исполнения ваших любимых песен Исаака и Максима Дунаевских.

Возраст участников не ограничен. Приём заявок начался 30 марта и продлится до 13 апреля. Конкурс будет оцениваться профессиональным жюри из артистов-солистов музыкального театра по 10 бальной шкале.

Трёх самых талантливых финалистов ждут пригласительные билеты на два лица на премьеру мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса», а также фото с артистами.

Результаты конкурса вместе с лучшими видеофрагментами будут опубликованы 15 апреля на всех страницах театра в соцсетях.

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