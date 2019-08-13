Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

Ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив Рязанской области». Коллектив считается одним из лучших в Рязани. А в 2013 году он был включен в первую энциклопедию творческих коллективов России «Богатство России».

По итогам 2018 творческого года солисты ансамбля Анастасия Стенина и Полина Ложкина стали обладателями именной стипендии Губернатора Рязанской области «Юные дарования». Ансамбль участвует во всех общешкольных мероприятиях Детской школы искусств №9, выступает на лучших концертных площадках Рязани и Рязанской области в рамках городских праздников и областных праздничных мероприятий. Юные артисты ежегодно становятся лауреатами конкурсов и фестивалей различного уровня.