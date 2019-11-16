Рязанских студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»

Неделя остается до окончания регистрации на студенческую олимпиаду «Я –

профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы

«Россия – страна возможностей». Олимпиада стартовала 2 октября и на

сегодняшний день российские студенты подали уже более 440 тысяч заявок на

участие в проекте. Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и

высшего образования РФ.

Подать заявку на участие могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени.

«По состоянию на 11 ноября наибольшую активность проявляют студенты из Москвы

и Московской области (98 222 заявки), Санкт-Петербурга (40 476), Свердловской

области (22 952), Республики Башкортостан (22 848) и Краснодарского края (16 477),

– рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. – И

хотя студенты любят откладывать все на последний момент, хотелось бы порекомендовать им не ждать последней ночи, а регистрироваться уже сейчас».

В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям – от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук. Руководитель олимпиады также

уточнила, что по количеству заявок лидируют: «Лечебное дело и педиатрия» (18 300

заявок), «Психология» (17 497), «Биология» (16 684), «Математика» (15 897),

«Экономика» (15 092), «Программирование и информационные технологии» (14 245),

«Менеджмент» (13 670), «Экология» (12 852), а также «Языкознание и литературоведение» (12 794) и «Дизайн» (11 844).

«Что касается вузов, то на сегодняшний день наибольшую активность проявляют

студенты Сеченовского университета – 20 314 заявок, Башкирского государственного

медицинского университета (16 654 заявки), Уральского федерального университет им. первого Президента России Бориса Ельцина (13 973), а также Кубанского

государственного медицинского университета (12 701) и Высшей школы экономики (12 271)», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна

возможностей» Владислав Даванков.

22 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады. Участники могут выбрать

удобные дату и время прохождения из предложенных в расписании. Ознакомиться с

ними можно по ссылке.

Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать

удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех

федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал»

будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые

медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей – по треку «Магистратура/Специалитет»)