В Рязанском театре на Соборной поставили «Капитанскую дочку»

Актёры Рязанского театра на Соборной показали спектакль «Капитанская дочка. Несколько уроков из жизни Петра Андреевича Гринёва». Премьерный показ прошёл в субботу, 16 ноября.

События спектакля по известному роману А.С. Пушкина разворачиваются во времена крестьянского восстания.

Режиссёр-постановщик, автор инсценировки – Наталия Лапина

Сценография и костюмы – Александр Якунин

Художник по свету – Анастасия Кузнецова

Музыкальное оформление – Владимир Бычковский

Спектакль с одним антрактом подходит для зрителей старше 12 лет. Оценить игру актёров можно 17 ноября в 18.00, 19 ноября в 14.00, 26 ноября в 11.00 и в 14.00.