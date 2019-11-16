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В Рязанском театре на Соборной поставили «Капитанскую дочку»

Актёры Рязанского театра на Соборной показали спектакль «Капитанская дочка. Несколько уроков из жизни Петра Андреевича Гринёва». Премьерный показ прошёл в субботу, 16 ноября.

События спектакля по известному роману А.С. Пушкина разворачиваются во времена крестьянского восстания.

Режиссёр-постановщик, автор инсценировки – Наталия Лапина
Сценография и костюмы – Александр Якунин
Художник по свету – Анастасия Кузнецова
Музыкальное оформление – Владимир Бычковский

Спектакль с одним антрактом подходит для зрителей старше 12 лет. Оценить игру актёров можно 17 ноября в 18.00, 19 ноября в 14.00, 26 ноября в 11.00 и в 14.00.

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