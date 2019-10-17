Рязанские врачи спасли пациента, у которого трахея оторвалась от гортани

Рязанские врачи спасли пациента, пострадавшего в ДТП, у которого трахея оторвалась от гортани. Об этом сообщает сайт Минздрава Рязанской области.

Во время аварии мужчина ударился о руль, травма оказалась опасна для жизни. Экстренную операцию провели в торакальном отделении Рязанской ОКБ.



Восстановить дыхательные пути нужно было срочно, и сделать это возможно только хирургическим путём. Операцию провёл заведующий торакальным отделением Евгений Суров.



Во время оперативного вмешательства врачи мобилизировали кольца шейного отдела трахеи и сшили перстневидный хрящ гортани с первым кольцом трахеи. Особая сложность состояла в том, чтобы не повредить нерв, отвечающий за работу голосовых связок, пояснил Суров.



Хирургическое лечение помогло пациенту начать дышать самостоятельно, послеоперационный период прошёл без осложнений. Мужчину выписали из стационара на 12-е сутки. При контрольной бронхоскопии признаков нарушения проходимости дыхательных путей не зафиксировано. Врачи отмечают, что мужчина может вернуться на работу.