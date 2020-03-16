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Рязанские школьники побывали на научно-практической конференции в Окском заповеднике при поддержке РНПК

Ученики рязанской школы № 47 и школы поселка Турлатово побывали на научно-практической конференции в Окском заповеднике. Поездку организовала Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть». Межшкольная научно-практическая конференция «Мой исследовательский проект» объединила около 50 человек. Участники представили свои исследования по окружающей природе, краеведению и поисковой работе по увековечиванию памяти земляков-участников Великой Отечественной войны. Также ребятам удалось побывать в журавлином и зубровом питомнике. Мероприятие прошло в рамках реализации программы экологического и патриотического воспитания молодежи.

Юные экологи представили на конференции доклады о влиянии экологических факторов на культурное наследие. Ребята узнали, какую пользу несёт цветочная муха заповедника и чем она отличается от пчелы, как часто и какие растения родного края упоминаются в творчестве Сергея Есенина, что означает слово бор. Юные краеведы изучили военную историю Окского заповедника, разузнали о судьбе односельчан с. Перкино, увековеченных на памятнике героям войны. Школьники смогли проследить, как изменилась дорожная сеть поселка Брыкин Бор с середины XX века и до наших дней и многое другое.

– Очень радует, что наши дети стремятся познать и сохранить самое главное, что есть у нас – это природу и память о прошлом родного края, – сказала заместитель директора по экологическому просвещению Окского заповедника Марина Дидорчук. – Каждый из них делает очень нужную и важную работу для своей малой родины и, главное, делится своими знаниями с другими.

Марина Дидорчук подчеркнула, что при поддержке РНПК на конференцию приезжает всё больше детей: как докладчиков, так и зрителей.

Экологическое и патриотическое просвещение молодёжи занимает важное место в деятельности АО «РНПК». Предприятие долгие годы успешно сотрудничает с детским экологическим клубом «Хозяин Мещёры», учащимися Турлатовской школой. РНПК организует для детей открытые уроки по экологии, конкурсы рисунков, экспедиции в заповедные места, презентации книг и фотовыставки о природе родного края, экологические субботники.
В 2020 году нефтяники оказали поддержку молодёжному проекту школы №47 «Если мы не идём в музей, музей идёт к нам!». Компания помогла организовать мобильную выставку репродукций знаменитого земляка – уроженца села Аграфенина Пустынь Рязанского района, художника-пейзажиста Михаила Кирсанова. Благодаря поддержке предприятия выставку Кирсанова увидели учителя, ученики и их родители четырех школ города. В прошлом году при поддержке нефтяников волонтеры-экологи посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, высадив более 3,5 тысяч саженцев ели. Также в ходе летней экспедиции к реке Проня провели изучение местной флоры и фауны.

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