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Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+» будет проводиться творческое испытание для выпускников школ и учреждений среднего образования. Подробно о нём рассказали на пресс-конференции в понедельник, 16 марта.

Вуз проведёт творческое испытание при поддержке АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых». Руководитель организации Алексей Жеглов отметил: рязанский университет впервые проводит подобного рода испытание для поступающих.

 –Мы приглашаем творческих ребят показать свои таланты и заработать дополнительные баллы для поступления,  – отметил он. – Бывает, что в борьбе за бюджетные места ситуацию могут решить несколько баллов. Поэтому участие в нашем конкурсе для молодёжи – это отличная возможность не только показать свои таланты, но и обеспечить себе светлое будущее.

Принять участие в творческом испытании могут учащиеся 11 классов средних общеобразовательных школ и выпускники учреждений среднего профессионального образования.

Конкурс проводится в следующих номинациях: инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество. Не ограничивает в полёте фантазии конкурсантов номинация «оригинальный жанр». В ней будут приветствоваться любые яркие и интересные номера, даже стендап-выступления.

Чтобы принять участие в творческом испытании, необходимо до 15 апреля в электронном виде заполнить анкету и направить её в оргкомитет конкурса, воспользовавшись электронной формой. После прохождения регистрации участникам конкурса дополнительно сообщат о дате, месте и времени очного этапа испытания. Творческий номер должен длиться не более 5 минут. По итогам выступлений профессиональное жюри выберет победителей и призёров конкурса талантов.

– При поступлении в РГУ призёрам конкурса дополнительно будет начисляться 1 балл, а победителям – 3 балла. Затем эти баллы будут учитываться при составлении рейтинга поступающих, – рассказал ректор вуза Андрей Минаев. – Вообще абитуриенты имеют возможность дополнительно заработать до 10 баллов за социальную активность. Но мы решили, что и  творческие таланты должны быть поощрены специальной комиссией.

Проведение творческого испытания для желающих поступить в РГУ поддержали известные выпускники вуза. Среди них – актёр театра и кино Илья Малаков. Также высоко оценила идею творческого испытания певица Элла Хрусталёва.

– Ведущие вузы страны всегда ищут что-то новое. И я очень рада, что РГУ не только не отстаёт, но и опережает другие университеты, предлагая такой интересный и полезный для будущих абитуриентов творческий конкурс, – отметила она.

Добавим, что РИА «7 новостей» является главным информационным партнёром конкурса. На нашем сайте вы сможете увидеть записи лучших выступлений участников творческого испытания и интервью с победителями и призёрами.

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