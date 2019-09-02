Рязанские школьники могут пройти обучение в Яндекс.Лицее

В Рязани стартовал набор в Яндекс.Лицей – бесплатные курсы программирования для школьников. Для поступления учащимся 8 и 9 классов нужно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить и собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

– В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами, — рассказывает Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.

В Рязани Яндекс.Лицей будет работать в Центре цифрового образования «ИТ-куб». Занятия здесь будут проводиться два раза в неделю во второй половине дня.

Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Рязани он будет работать при поддержке регионального министерства образования и молодежной политики. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 132 городах России и Казахстана. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась более чем в два раза.