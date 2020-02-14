Рязанские полицейские получили ключи от новых служебных автомобилей

В Рязани прошёл строевой смотр сотрудников Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции регионального УМВД. На торжественном мероприятии сотрудникам вручили ключи от новых служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключи от 12 новых машин вручил начальник УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев. Он также отметил высокую строевую подготовку коллег и поблагодарил их за службу. Особо отличившиеся полицейские получили благодарности и почётные грамоты.

Все транспортные средства оснащены проблесковыми маячками и устройствами для специального звукового сигнала. Новые автомобили уже поставили на баланс.