Рязанские метеорологи рассказали, каким будет половодье

Специалисты рязанского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды сделали прогноз на предстоящее половодье.

К 10 февраля нижняя граница мерзлого слоя почвы находилась на глубинах от 9 см до 37 см, что на 50-90% меньше средних многолетних значений. Зима была малоснежной. На 20 февраля толщина снега в окрестностях Рязани — 1 см, в райцентрах 4-10 см.

На ряде метеостанций еще недавно отмечалась притертая ледяная корка, но во многих местах она уже почти растаяла.

На реке Оке ледостав установился только 7-8 февраля, что на 1,5 месяца позже нормы. На 20 февраля толщина льда на Оке составляет 5-15 см, на реке Мокша – около 20 см, что значительно меньше нормы. Также на реках уже отмечаются признаки скорого разрушения льда (вода на льду, промоины, лед потемнел).

На 20 февраля уровень воды у г.Рязани составляет минус 147 см. Но и теперь он меньше нормы для февраля примерно на несколько десятков сантиметров.

До конца февраля среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нуля, что на 7-8 градусов выше нормы.

По словам специалистов, в настоящий момент еще рано с достаточной обоснованностью оценивать характер предстоящего весеннего половодья, так как неизвестен прогноз погоды на март. Но по имеющимся на сегодня данным вероятность формирования на водных объектах Рязанской области высокого весеннего половодья с достижением опасных отметок уровня воды невелика. Однако вероятность затопления объектов, расположенных на низкой пойме и низководных мостов, сохраняется.