На главную Рязань Происшествия Рязанку осудили за кражу 4 тысяч рублей через «мобильный банк»
РязаньПроисшествия

Рязанку осудили за кражу 4 тысяч рублей через «мобильный банк»

Сасовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая в июне 2019 года украла 4 тысячи рублей с банковского счета своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что летом девушка попросила у своего знакомого воспользоваться мобильным телефоном. Так как приложение «мобильный банк» на устройстве было открыто, она заметила, что баланс банковской карты молодого человека составляет 30 тысяч рублей. Долго не думая, девушка перевела себе 4 тысячи, а все смс-подтверждения удалила.

Сасовским районным судом 20-летняя местная жительница признана виновной. В связи с тем, что ранее девушка имела условный срок за совершение тяжкого преступления, ей назначили наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания на 10 лет, так как девушка имеет малолетнего ребенка.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанку осудили за кражу 4 тысяч рублей через «мобильный банк»

Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия»

В Рязани на две недели перекроют дорогу в районе торгового центра «Барс Премиум»

Матч Лиги чемпионов в Рязани глазами корреспондента РИА «7 новостей»

Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ГИБДД

Из-за «Соборной версты» в Рязани будут перекрывать движение

В Рязанской облдуме обсудили охрану объектов культурного наследия в регионе

В Рязани зафиксировано повышенное загрязнение воздуха фенолом

Шесть молодых рязанцев получили денежные средства на реализацию проектов

Рязанская облдума утвердила методику распределения субвенций на образовательную деятельность

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Два грузовика столкнулись под Ульяновском: есть травмированные

Здание в центре Рязани эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Жителя Рязанской области задержали за убийство знакомого