Рязанку осудили за кражу 4 тысяч рублей через «мобильный банк»

Сасовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая в июне 2019 года украла 4 тысячи рублей с банковского счета своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что летом девушка попросила у своего знакомого воспользоваться мобильным телефоном. Так как приложение «мобильный банк» на устройстве было открыто, она заметила, что баланс банковской карты молодого человека составляет 30 тысяч рублей. Долго не думая, девушка перевела себе 4 тысячи, а все смс-подтверждения удалила.

Сасовским районным судом 20-летняя местная жительница признана виновной. В связи с тем, что ранее девушка имела условный срок за совершение тяжкого преступления, ей назначили наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания на 10 лет, так как девушка имеет малолетнего ребенка.