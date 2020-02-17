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Рязанец выбил знакомому глаз

В Рязани вынесли приговор несовершеннолетнему парню 2002 года рождения. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Позднее, в ходе следствия и суда установили, что преступление парень совершил в ночь на 1 января 2018 года. Вместе с другом он отдыхал на дискотеке в деревне Высокое Рыбновского района. Одному из посетителей не понравилось поведение молодых людей, он сделал им замечание. Участники конфликта вышли на улицу, где обвиняемый ударил своего оппонента кулаком. Из-за этого мужчина лишился глаза. 

Своей вины молодой житель Рязани не признал. Суд, тем не менее, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

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