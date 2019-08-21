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Рязанец украл у спящего в подъезде мужчины 700 тысяч рублей

В Рязани сотрудники полиции раскрыли кражу портфеля, в котором лежало 700 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

О краже в полицию заявила 38-летняя жительница Рязани. Вечером они с мужем устроили семейное застолье, в ходе которого произошла ссора. В итоге женщина отправила супруга в подъезд, а также выставила туда его вещи, в том числе и портфель. О том, что там лежит 700 тысяч рублей она не знала. Пьяный мужчина не придумал ничего лучшего, как лечь спать прямо на лестничной клетке, а утром обнаружил пропажу портфеля. 

Опросив соседей пострадавшего, полицейские узнали, что несколько местных жителей, склонных к злоупотреблению спиртным, начали выпивать уже с утра, при этом на спиртное и закуску денег не жалели. Найдя и опросив участников застолья, правоохранители выяснили, что кражу совершил 40-летний мужчина. 

Задержанный сообщил, что в портфеле лежало всего 300 тысяч рублей. Куда делись остальные деньги, выясняют полицейские. При этом изъять у мужчины удалось всего 30 тысяч рублей – остальное успели потратить. 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, вору может грозить до 6 лет лишения свободы. 

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