Рязанцы пожаловались в администрацию на качество ремонта дороги на улице Станкозаводской

Жители улицы Станкозаводской недовольны качеством ремонта участка дороги от дома 30 по ул. Станкозаводской до дома 1а по ул. Колхозной. Об этом они рассказали руководителю городской администрации Елене Сорокиной на личном приёме. Сорокина поручила специалистам управления благоустройства обследовать территорию, а в случае обнаружения недостатков принять меры по их устранению.

Среди просьб, озвученных заявителями, было и благоустройство парка им. Гагарина. И. о. главы администрации расскзал, что в этом году обустройство территории парка будет продолжено. Здесь планируется установить дополнительные скамейки, урны, фонари, организовать дорожки.

Жители улицы Советской обратились с просьбой благоустройства детской площадки, расположенной в районе дома 61 корп. 6. Елена Сорокина предложила им принять участие в проекте поддержки местных инициатив в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».

Активисты посёлка Канищево попросили благоустроить территорию, прилегающую к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Представители управления благоустройства ответили, что заявка на окос травы и стрижку кустарников уже передана в Дирекцию благоустройства и работы будут завершены до конца текущей недели.