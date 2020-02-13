Рязанцы обсудили перспективы благоустройства сквера на Трудовой

В среду, 12 февраля, активисты посёлка Шлаковый встретились с заместителем председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светланой Ворнаковой, представителями управления общественных отношений и управления благоустройства администрации города. Они обсудили перспективы благоустройства «Сквера на Трудовой». Этот проект стал одним из победителей муниципального конкурса и представляет Рязань на областном этапе отбора местных инициатив 2020 года.

Как сообщает сайт администрации города, в сквере планируют реконструировать дорожки, заменить ограждение, установить дополнительное освещение, лавочки и урны.

Активисты отметили, что это их первый опыт участия в программе поддержки местных инициатив, но уже сейчас многие обсуждают возможность участия в отборе проектов на следующий год.