В РГУ имени Есенина прошёл круглый стол «Муниципальные стажировки»

В конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина прошёл круглый стол «Реализация проекта «Муниципальные стажировки» в Рязанской области в 2020 году». Участниками мероприятия стали представители министерства образования и молодёжной политики Рязанской области, руководства муниципальных районов области, сотрудники управлений образования, директора школ муниципальных образований Рязанской области, работники и студенты вуза.

В приветственном слове к участникам проректор по учебно-воспитательной и социальной работе Оксана Николаевна Исаева отметила, что участие в проекте вносит вклад в развитие профессиональных компетенций студентов и поблагодарила муниципальные образования за поддержку проекта.

Начальник отдела анализа и прогнозирования развития образования и педагогических кадров министерства образования и молодёжной политики Рязанской области Мария Алексеевна Агаркова рассказала о федеральной программе «Земский учитель», которая реализуется в регионе в 2020 году.

Заместитель управляющего отделением Рязань Главного управления Центрального Банка России по ЦФО Елена Анатольевна Морозова в своём выступлении отметила открытость проекта для реализации актуальных направлений деятельности во внеучебной работе с детьми, в частности, в районах студенты проведут внеклассные мероприятия по финансовой грамотности. Методическую поддержку в разработке мероприятий оказало отделение Рязань Главного управления Центрального Банка России по ЦФО.

Участники круглого стола в своих выступлениях рассмотрели особенности организации деятельности по реализации проекта в районах и в университете, факторы, влияющие на успешность реализации проекта, определили даты и условия выездов в районы в 2020 году.

О проекте

Проект «Муниципальные стажировки» представляет собой программу выездных практикоориентированных мероприятий студентов 3 и 4 курсов в муниципальные районы Рязанской области для ознакомления с социальной сферой района и возможностью трёхдневной краткосрочной стажировки с опытными наставниками из числа сотрудников предприятий и учреждений района. В настоящее время реализация проекта осуществляется в пяти муниципальных районах: Шиловском, Захаровском, Михайловском, Рыбновском и Пителинском.

Проект призван объединить усилия муниципалитетов в привлечении кадров «на село», в особенности учителей, и вузов в предоставлении возможностей для обучающихся дополнительных «профессиональных и социальных проб» во внеучебной деятельности.

Программа реализуется в рамках регионального проекта, направленного на совершенствование работы в сфере молодёжной политики, входит в инновационный образовательный проект «РГУ имени С.А. Есенина – образовательный центр инновационного развития социально-гуманитарной сферы региона» и поддержана грантом Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) в номинации «Социальные лифты».