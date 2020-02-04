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Рязанцы могут получить субсидии на строительство дома

Министерство строительного комплекса Рязанской области предоставляет социальные выплаты на строительство малоэтажного жилья.

С 17 февраля 2020 года будет проводиться конкурсный отбор претендентов на получение субсидий. Желающие принять участие в программе должны подать заявление на предоставление социальной выплаты. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • паспорт заявителя;
  • свидетельство о рождении ребенка (детей) либо решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);
  • трудовая книжка (копия, заверенная работодателем);
  • документы об образовании;
  • свидетельство о заключении брака (расторжении брака);
  • документ, содержащий сведения о размере общей площади жилого помещения, в случае если права на такое жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
  • документ на земельный участок.

По вопросу участия в подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строительства» необходимо обращаться в Рязанскую ипотечную корпорацию, телефон (4912) 258-358, г. Рязань, Спортивный переулок, д. 14, адрес электронной почты: rikor@rikor.ru

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