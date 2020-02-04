Рязанцы могут получить субсидии на строительство дома

Министерство строительного комплекса Рязанской области предоставляет социальные выплаты на строительство малоэтажного жилья.

С 17 февраля 2020 года будет проводиться конкурсный отбор претендентов на получение субсидий. Желающие принять участие в программе должны подать заявление на предоставление социальной выплаты. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (детей) либо решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);

трудовая книжка (копия, заверенная работодателем);

документы об образовании;

свидетельство о заключении брака (расторжении брака);

документ, содержащий сведения о размере общей площади жилого помещения, в случае если права на такое жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

документ на земельный участок.

По вопросу участия в подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного строительства» необходимо обращаться в Рязанскую ипотечную корпорацию, телефон (4912) 258-358, г. Рязань, Спортивный переулок, д. 14, адрес электронной почты: rikor@rikor.ru