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Рязанцев приглашают на ежегодный городской праздник «Дом глазами ребёнка»

В Рязани в четвёртый раз состоится семейный праздник «Дом глазами ребёнка», который проводит НП «Рязанская Палата Недвижимости», при поддержке Администрации города Рязани и Правительства Рязанской области.

7 сентября в ЦПКиО будет масса весёлых конкурсов и призов, бесплатных аттракционов и угощений, увлекательных квестов и мультяшных персонажей, фаэр-шоу без огня и большой детский футбольный турнир с призами и дипломами.

На этом празднике дети и родители, бабушки и дедушки, а также все-все-все станут гостями самой большой в Рязани квартиры и пройдут незабываемый квест, познакомятся с огромным трёхголовым драконом – Змеем ГорДынычем и запустят мыльные пузыри в человеческий рост.

Организаторы обещают море подарков!

В конце праздника пройдет розыгрыш главных призов и награждение победителей большого детского футбольного турнира.

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