Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В среду, 14 августа, в Рязани прошёл брифинг, на котором журналистам рассказали о концертной программе II Международного форума древних городов.

Вот уже второй год Рязанская областная филармония принимает активное участие в форуме. В этот раз рязанцев и гостей города ждёт много ярких музыкальных событий. Главным из них станет опера П. Чайковского «Иоланта».

Её исполнят артисты оперно-симфонической лаборатории «New Opera World 2019» совместно с музыкантами филармонии. «New Opera World 2019» — это проект, который не имеет постоянного состава и даёт возможность молодым музыкантам реализоваться.

Рязань стала первым городом, куда коллектив приехал с гастролями. Помимо этого, новым испытанием для артистов стало выступление на открытом воздухе. Поскольку это предполагает иную работу со звуком и сценическим движением.

География проекта крайне широка, например, главную роль исполнит солистка из Канады.

Рязанцы могут бесплатно услышать легендарную оперу и мастерскую игру профессиональных музыкантов 15 августа в 20.30 на главной сцене у цирка.