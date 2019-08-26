Рязанцам предлагают сдать макулатуру

С 7 по 25 октября в Рязанской области пройдёт осенний этап акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Весной 2019 года благодаря такой акции было собрано и сдано в переработку 80,6 тонн макулатуры. Это позволило спасти от вырубки более 800 деревьев.

Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проводится в форме соревнований между районами и городами Рязанской области. Все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов, собравшие более 300 кг макулатуры, могут принять участие в экологической акции, оставив предварительно заявку на сайте https://www.sdai-bumagu.com/