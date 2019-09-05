Рязанцам напомнили о разумном подходе к кредитам

А четверг, 5 сентября, в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО состоялся брифинг для прессы. О тенденциях и новациях кредитования физических лиц рассказал управляющий Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Сергей Кузнецов.

Он отметил, что за 6 месяцев этого года рязанцы оформили кредитов общим объемом в 40,5 млрд рублей. Розничный портфель составил 110,5 млрд рублей. При этом по данным на 1 июля на депозитных счетах рязанцев находилось 155,5 млрд рублей. Следовательно, вклады населения почти на треть превысили кредиты.

По словам Сергея Кузнецова, в Рязанской области улучшилось качество обслуживания долга. Просроченная задолженность по потребительским кредитам за год снизилась до 4,7 млрд рублей, это чуть более 4% в розничном кредитном портфеле. А неплатежи по ипотеке составили всего 0,5% от суммарной задолженности по ипотечному жилищному кредитованию.

С 31 июля 2019 года ипотечные заёмщики получили право приостанавливать или уменьшать выплаты по кредиту. Воспользоваться этим правом можно только после документального подтверждения трудной жизненной ситуации. К таким относится потеря работы или временная нетрудоспособность более 2 месяцев подряд, признание заёмщика инвалидом I или II группы и т.д. Воспользоваться льготой по каждому кредитному договору разрешено только один раз. Были опасения, что воспользоваться этим правом захочет огромное количество заёмщиков, но по данным РАНХиГС, в отдельных банках были зарегистрированы от нескольких десятков до нескольких сотен заявлений при десятках тысяч действующих договоров в каждом кредитном учреждении.

Сергей Кузнецов также подчеркнул, что люди стали более взвешенно подходить к кредитам, стали тщательнее просчитывать, смогут ли они их выплатить. А рассчитать это можно с помощью простой формулы: размер ежемесячного платежа по кредитам не должен превышать 35% дохода заёмщика. Управляющий отделением в очередной раз предостерёг рязанцев от оформления новых кредитов, чтобы погасить старые.

– Попали в трудную ситуацию? Обратитесь в банк. Ему выгоднее провести реструктуризацию, предоставить вам отсрочку, чем пытаться потом взыскать с вас долг, – посоветовал Кузнецов.

С 1 октября банки должны будут при выдаче необеспеченных кредитов свыше 10 тысяч рублей учитывать долговую нагрузку заемщика. Это приведёт к тому, что кредитные учреждения будут более тщательно анализировать потенциального заёмщика, ведь покрытие убытков в случае невозврата ляжет на сам банк.

Когда появилась информация о разработке такого показателя, как предельная долговая нагрузка, некоторые банки стали искусственно увеличивать срок кредитования заемщиков, снижая, таким образом, месячный платеж. Для борьбы с такой практикой скорректирована методика учета среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления свыше пяти лет (максимальный срок кредита при расчете ПДН ограничен 60 месяцами).

Кроме того, из регуляторных требований по применению надбавок к коэффициентам риска исключены кредиты, которые предоставлены в соответствии с льготными программами образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с государственной поддержкой, если при приобретении заемщиком жилья его ПДН не превышает 60%.

– Все перечисленные меры вводятся Банком России для того, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования. Но прежде всего мы стремимся донести до людей, что кредитом, как любым финансовым продуктом, надо правильно пользоваться, – напомнил Кузнецов.

Стоит отметить, что Банк России проводит огромную работу по повышению уровня финансовой грамотности населения, начиная с детского сада и заканчивая пенсионерами. Это сохранение средств граждан, а значит снижение социальной напряженности и развитие экономики и общества.