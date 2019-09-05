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Как правильно собрать урожай картофеля

По статистике, каждый житель России съедает по 5 кг картошки в месяц. Как правильно сажать картофель редакция «7инфо» уже рассказала. Теперь специалист Владимир Печенихин делится советами правильного сбора урожая.

В наших широтах правильным временем уборки урожая считается конец августа и первые недели сентября. Но здесь важно учитывать температурные факторы.

Америку, конечно, не открою, но главный признак – «отмирание ботвы», как только это произошло, держать клубни в земле смысла нет. Если передержать, картофель хранится гораздо хуже.

Оптимальная температура для уборки картофеля +15+17 градусов. Если сентябрь ожидается дождливый, лучше убрать урожай заранее.

Если выкапываете в сентябре, делайте это после обеда. Остывший за ночь воздух с утра намного холодней почвы, что плохо сказывается на хранении урожая.

Не стоит сразу складывать картофель в мешки, оставьте клубни на земле на несколько часов, чтобы они получили необходимую долю ультрафиолета.

Скашивать ботву нужно только при поздней посадке семян. Но делать это я советую заранее, примерно за неделю до сбора урожая.

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