Пицца, кофе и кино: рязанцев ждёт осень с итальянским настроением

Tele2, добавил новые возможности в программу лояльности «Больше» для своих абонентов. Теперь жителям и гостям Рязани доступны: скидка до 50% на большую пиццу в «ДОДО ПИЦЦА», два фирменных кофе по цене одного в кафе «Брускетта», а также второй билет в «КиноЛюкс» в подарок.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше», поощряя у рязанцев любовь к хорошей итальянской кухне и синематографу. Жители и гости города могут не просто с выгодой спланировать вечерний выход в кино и кафе, но и заказать горячую пиццу с доставкой на дом.

Так, в кафе «ДОДО ПИЦЦА» на Первомайском проспекте каждые понедельник и вторник абонентам делают скидку в 50% на большую пиццу. А в остальные дни выпечку итальянской кухни можно заказать по сниженной на 15% цене.

В кофейнях «Брускетта» в ТЦ «Атрон» и «Городских рядах» при заказе одного кофе, второй такой же посетители получат в подарок. В программе участвуют напитки, приготовленные по любимым и проверенным рецептам: эспрессо, топленый кортадо, американо, флэт уайт, капучино и латте.

Любители кино оценят возможность сходить на сеанс в «КиноЛюкс» в ТЦ «Барс» на Московском на подобных приятных условиях. При покупке одного билета, второй – для ребенка или взрослого, оформляется в подарок.

Ирина Тараканова, директор рязанского филиала Tele2:

«Мы с особой тщательностью подбирали осенние предложения для нашей программы. Горячая пицца, вкусный кофе и кино – отличная идея в итальянском стиле для прогулок и встреч с друзьями и близкими. Ведь, как известно, Италия – это не только родина кулинарных шедевров, но и страна, которая в значительной степени повлияла на синематограф. Отмечу, что такие скидки мы добавили в программу «Больше» в Рязани впервые. И у них есть все предпосылки стать у абонентов самыми популярными, вытеснив из рейтинга лидеров прошлого года предложения на ювелирные украшения, кешбэки за заказы на AliExpress и «ЛитРес»».

Чтобы воспользоваться скидками, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу проекта «Больше» на сайте оператора или в личном кабинете и ввести свой номер мобильного. После авторизации можно выбрать любое интересующее предложение, в том числе, в «ДОДО ПИЦЦА», «Брускетта» или «КиноЛюкс». При клике на телефон придет промокод, который достаточно сообщить при заказе.

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