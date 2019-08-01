В Рязанской области пройдёт кулинарный фестиваль «МедоУха-2019»

18 августа в Рыбном пройдёт народный кулинарный фестиваль «МедоУха-2019». Администрация муниципального образования – Рыбновское городское поселение совместно с агентством «КБ праздников» уже четвертый год организуют в Рыбном народный кулинарный фестиваль «МедоУха» совмещенный с рыболовным турниром на Кубок Главы г. Рыбное. Состоится это многожанровое мероприятие в воскресенье 18 августа в Рыбном в веревочном парке «Пересвет» и на берегу Вожского карьера. К участию приглашаются все желающие!

18 августа с 9 утра всех рыбаков ждут на Вожском карьере (напротив парка «Пересвет»), где в первой половине дня они будут бороться за звание лучшего рыбака на поплавочную снасть, а с 13:30 в парке «Пересвет» начнется сам кулинарный фестиваль «МедоУха», в котором будет представлены 4 номинации для всех желающих: Лучший шашлык, Лучший плов, Лучшее блюдо из рыбы, Лучший медовый десерт. Причем, главные ингредиенты для ваших блюд (свинину, баранину и рыбу), а также мангалы и дрова будут предоставлены участникам кулинарных номинаций бесплатно организаторами. Лучший медовый десерт можно будет приготовить дома и принести уже на само мероприятие к моменту начала дегустации всех блюд жюри. Регистрация участников всех кулинарных номинаций и рыболовного турнира проходит в группе «ВК» https://vk.com/medouha Там же — вся подробная информация о фестивале. Призы лучшим кулинарам и рыболовам готовятся весьма солидные!

А на самом фестивале всех гостей ждёт очень обширная и многожанровая программа. На сцене будет играть DJ Bob, петь Рената Довгалис, вести фестиваль будет Дмитрий Беляев. С 14:00 до 18:00 в парке на «МедоУхе» будут действовать множество анимационных площадок: игрушечный рыбатлон, кулинарная рогатка от студии «Монсальват», рисование на воде с изготовлением эбру-магнитов, батут, аттракционы, Candy-dancer, пицца-печка PizzaWagon, ну и конечно, будут доступны все развлечения веровочного парка «Пересвет».

Расписание:

Вожский карьер

9:00 – регистрация участников рыболовного турнира

10:00 – старт рыболовного турнира

12:30 – завершение рыболовного турнира, обед — Полевая кухня, подведение результатов

Веревочный парк «Пересвет»

13:30 – регистрация участников кулинарных номинаций

14:00 – награждение призеров рыболовного турнира

14:10 – начало народного кулинарного фестиваля

14:30 – начало приготовления конкурсных блюд, концертная программа, конкурсы с гостями, анимационные площадки

17:00 – завершение приготовления конкурсных блюд

17:05 – дегустация блюд жюри

17:45 – награждение

18:00 – завершение фестиваля

Организаторы фестиваля «МедоУха-2019»: Администрация муниципального образования – Рыбновское городское поселение, агентство «КБ праздников»

Партнёры: информационное агентство «7 новостей», «Авторадио в Рязани», магазин «Магнит-Пятерочка», газета «Приокская Новь».