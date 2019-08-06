«Ростелеком» поздравил Рязань с Днём города

«Ростелеком» принял участие в фестивале «Подбелка 2019», который состоялся в рамках празднования Дня города в Рязани. На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом». Горожане смогли подержать продукт «в руках» и наглядно убедиться в его качестве. Сотрудники компании рассказали рязанцам, как настроить и управлять датчиками, а также показали, как работает приложение и камеры «Видеонаблюдения».

«Подбелка 2019» проводится в Рязани уже в девятый раз. Шесть музыкальных площадок объединили джаз, поп, рок и фолк. В 2019 году список исполнителей пополнился до 30 имен, среди которых «Парнас», Zhirov Band и Melancholy, «Аспект» и другие. В рамках фестиваля традиционно прошёл вернисаж рязанских художников, работающих в разных стилях – от классического реализма до граффити, а также ярмарка рукодельного творчества.

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Фестиваль «Подбелка» – одно из самых ожидаемых музыкальных событий лета для рязанцев, поэтому мы особенно рады стать его частью. Гости праздника совместили приятное с полезным: на мероприятии они не только насладились хорошей музыкой, но и поближе познакомились с решениями «Ростелекома». Наши специалисты представили рязанцам сервисы «Умного дома», дали всё потрогать руками, опробовать и проверить. Люди смотрели, как работают камеры и разные датчики, а также оценили удобство мобильного приложения».

«Умный дом» – это интеллектуальная система датчиков, обеспечивающая широкие возможности для создания цифрового комфорта с очень богатым выбором настроек. «Умный дом» поставляется в трёх вариантах: в «Базовый» входит контроллер, датчики движения и открытия, «Расширенный» дополнен датчиками протечки и дыма, а «Управление» – умными лампочками и розетками. Систему датчиков пользователи обычно дополняют сервисом «Умный дом. Видеонаблюдение». Он позволяет во время командировки или отпуска присмотреть за детьми, оставленными с няней, или за пожилыми родителями. Управлять «Умным домом» можно через личный кабинет на сайте сервиса или через мобильное приложение.

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