Представитель управляющей компании ударил рязанца молотком по голове

В полицию поступило сообщение, что на рязанца напали с молотком в его собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

6 октября 2019 года 33-летний мужчина делал ремонт в своей квартире. Во время сильного дождя, он обнаружил протекание воды. Незамедлительно хозяин квартиры обратился в управляющую компанию и вызвал ее представителя. Спустя некоторое время приехали люди во главе с руководителем УК. Началось обсуждение причин протекания воды в квартиру. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого «гость» схватил молоток и ударил рязанца несколько раз по голове.

Хозяина квартиры с травмами головы доставили в больницу.

В ходе следствия сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность нападавшего. Им действительно оказался представитель управляющей компании, которая обслуживает дом, где и произошло преступление.

Также было выявлено, что ранее злоумышленник был судим за мошенничество.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.