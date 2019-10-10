Рязанцам рассказали, чем опасны нелегальные симкарты

С начала года в ЦФО изъяли почти 21 тысячу незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи. Как сообщает Роскомнадзор, 9 006 из них принадлежали ПАО «МТС», 7 169 – ПАО «ВымпелКом», 3 342 – ПАО «МегаФон», 747 – ООО «Т2 Мобайл» и 585 – другим операторам связи.

В целом в отношении нарушителей составлено 167 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

В Роскомнадзоре объяснили, в чём заключается опасность покупки нелегальной SIM-карты.

Во-первых, могут возникнуть проблемы с обслуживанием. При покупке «симки» без удостоверения личности абонент не сможет сменить тариф, подключить или отключить услуги предоставляемые операторами связи. К тому же SIM-карта может быть отключена, так как операторы периодически избавляются от «безликих» номеров.

Во-вторых, с таких карт легче украсть деньги. Каждый день со счета абонента могут списываться небольшие суммы, которые сложно заметить.

В-третьих, возможна кража средств с банковских счетов. При привязке номера абонента к кабинету банка существует большой риск взлома личного счета и хищения с него средств. По статистике Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (FinCert), созданного банком России, в прошлом году мошенники украли с карт россиян 961 млн руб.