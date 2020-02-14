Певица Элла Хрусталёва пообщалась с рязанскими студентами

В пятницу, 14 февраля, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялся первый в этом году «Диалог на равных». В рамках этого проекта студенты встречаются с людьми различных призваний, которые рассказывают о личных и профессиональных достижениях.

Героем «Диалога на равных» 14 февраля стала певица, композитор, педагог, участница телепроекта «Голос» рязанка Элла Хрусталева. Она расскаказала о музыке, студенческих годах певицы, участии в телешоу «Голос».

Завершился «Диалог на равных» общим фото.