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Опубликован график работы отделов ЗАГС в новом Дворце торжеств в Рязани

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало график работы территориальных отделов по Рязани и Рязанскому району, которые переехали в новый Дворец торжеств на Московском шоссе, 49. 

С 9 января они осуществляют приём граждан по следующему графику:

— понедельник: 9.00 – 17.30

— вторник: 9.00 – 17.30

— среда: 9.00 – 17.30

— четверг: 9.00 – 17.30

— пятница: 9.00 – 13.00

— суббота: 9.00 – 11.00 (регистрация рождения, выдача повторных документов).

Контактный телефон: 8-910-578-85-41

Регистрация смерти по Рязани и Рязанскому району производится в территориальном отделе ЗАГС №4 (Скорбященский проезд, д. 4, тел. 45-80-66). График работы остался прежним.

Последний рабочий день месяца –  отчётный, приёма нет.

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