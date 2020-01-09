Опубликован график работы отделов ЗАГС в новом Дворце торжеств в Рязани

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало график работы территориальных отделов по Рязани и Рязанскому району, которые переехали в новый Дворец торжеств на Московском шоссе, 49.
С 9 января они осуществляют приём граждан по следующему графику:
— понедельник: 9.00 – 17.30
— вторник: 9.00 – 17.30
— среда: 9.00 – 17.30
— четверг: 9.00 – 17.30
— пятница: 9.00 – 13.00
— суббота: 9.00 – 11.00 (регистрация рождения, выдача повторных документов).
Контактный телефон: 8-910-578-85-41
Регистрация смерти по Рязани и Рязанскому району производится в территориальном отделе ЗАГС №4 (Скорбященский проезд, д. 4, тел. 45-80-66). График работы остался прежним.
Последний рабочий день месяца – отчётный, приёма нет.