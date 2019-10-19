Ольга Султанова рассказала рязанцам о создании своего бренда

В пятницу, 18 октября, рязанский дизайнер Ольга Султанова провела мастер-класс по созданию личного бренда одежды. Мероприятие организовало региональное министерство промышленности и экономического развития для дизайнеров, модельеров и студентов профильных вузов.

Рязанский дизайнер рассказала о популярных тенденциях современной моды, формировании положительного имиджа дизайнера, а также поделилась опытом участия в модных показах и конкурсах и стратегией выведения бренда одежды на рынок.

Ольга Султанова занимается развитием двух брендов – «СНЕ» и «Sugarlife». «СНЕ» – семейный бренд с 30-летней историей. Над созданием уникальных коллекций рязанский дизайнер работает вместе с мамой. «Sugarlife» – международный бренд коллекционной, авторской, капсульной одежды.

– В моей голове всегда сидит дело моей жизни. Мы с мамой абсолютно точно никогда не усомнимся в том, что занимаемся чем-то не тем, потому что, во-первых, наше дело находит отклик в сердце, во-вторых, я могу рисовать одежду часами и не замечать, как летит время. И нет ощущения, что я трачу время зря или хочу заниматься чем-то ещё. Такие мысли могут возникнуть от усталости, но они быстро уходят. В целом вы должны просто слышать отклик. «Да, я хочу посвятить этому жизнь, и я буду работать над этим столько, сколько нужно, чтобы добиться успеха», – рассказала дизайнер.

Она также отметила, что работать только ради денег или успеха бессмысленно. Секрет успеха – получать удовольствие от процесса, тогда остальное придёт.

– Только ради процесса, только ради того чтобы быть здесь и сейчас и делать то, что любишь. И тогда успех придёт сам, – сказала Ольга Сультанова.

Дизайнер также отметила, что для создания бренда необходима уникальная идея.

– Нельзя просто начать шить одежду, это вам ничего не даст, к сожалению. Вы должны понимать, почему ваша одежда нужно определённому кругу лиц, – добавила Ольга Султанова.

На мастер-классе дизайнер затронула важную экологическую проблему – перепроизводство.

– К сожалению, сейчас в мире одежда превратилась во врага природы. Думаю, многие об этом слышали. У нас перепроизводство одежды сейчас на грани фола. Одежды производится столько, что её сжигают бренды. Более 13 млн тонн одежды в США ежегодно выбрасывается в мусорный бак. И это новые вещи, которые никто ещё не носил! – отметила Ольга.

Чтобы решить проблему перепроизводства, дизайнер предложила использовать для создания одежды только натуральные ткани и красители и шить качественно – тогда людям не придётся обновлять гардероб уже через сезон.

После мастер-класса все участники получили именные сертификаты Ольги Султановой и увидели модный показ двух коллекций дизайнера – Masquerade и Hunter. Коллекцию Masquerade отметили на Международной неделе моды в Милане. Ольга Султанова получила один из пяти призов – фотосъёмку для всемирно известного журнала «Vogue» на главной площади Милана с участием топовых моделей. Коллекция Hunter представлена в Санкт-Петербурге.