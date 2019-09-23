Николай Любимов запустил в соцсетях опрос про внеплановые проверки

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице ВКонтакте запустил опрос. Пользователям соцсетей предлагается ответить на вопрос «Кто должен проводить внеплановые проверки?».
Предлагаются следующие варианты ответа:
– Губернатор / вице-губернатор
– Профильные зампреды и министры
– Представители общественности
– Совместно: жители и представители власти
– Затрудняюсь ответить
В настоящее время в опросе приняли участие 632 человека. Большинство считает, что проверки должны проводить жители и представители власти.