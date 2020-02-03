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Николай Любимов: Уверен, сотрудничеству Рязанской области и Италии не смогут помешать никакие санкции

Продолжается деловая поездка делегации Рязанского региона в Италию. 3 февраля Губернатор Николай Любимов встретился с мэром города Генуи Марко Буччи.

Во встрече приняли участие генеральный консул Российской Федерации в Генуе Марат Павлов, глава администрации г. Рязани Елена Сорокина, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов, другие члены официальной делегации региона.

Стороны обсудили возможности дальнейшего развития партнерских связей Рязани и Генуи в экономической и социальной сферах, в том числе в энергетике, сферах IT, туризма, культуры и спорта. Особое внимание на встрече было уделено перспективным инвестиционным проектам Рязанской области и г. Рязани, в которых предложено принять участие бизнесменам из Генуи.

Николай Любимов отметил: «Я рад, что Генуя поддерживает наше стремление расширять бизнес-контакты. Уверен, сотрудничеству Рязанской области и Италии не смогут помешать никакие санкции». По словам Губернатора, развитию двусторонних отношений способствует и пятилетнее соглашение, которое было заключено в августе прошлого года и поставило отношения между Рязанью и Генуей на совершенно другой, более высокий уровень. «Обозначенные в документе договоренности позволяют нам вместе работать в самых разных областях, представляющих обоюдный интерес, – сказал Николай Любимов. – Соглашение предполагает обмен передовым опытом, технологиями, реализацию совместных проектов, сотрудничество в вопросах цифровизации работы разных учреждений, содействие решению проблем экологии, эффективному использованию промышленных, природных ресурсов».

Губернатор выразил уверенность в том, что визит рязанской делегации станет очередным шагом к укреплению всесторонних контактов, как деловых, так и гуманитарных. «Мы сегодня стараемся активно работать на международном уровне, привлекать новые инвестиции, расширять всесторонние связи Рязанской области на уровне муниципалитетов. Партнерство между Рязанью и Генуей имеет для нас большое значение», – сказал Николай Любимов.

В рамках встречи был достигнут ряд договоренностей. В частности, Марко Буччи принял приглашение приехать делегации Генуи с ответным визитом в Рязанскую область. Итальянцы намерены принять участие в мероприятиях третьего Международного Форума древних городов, которые пройдут с 19 по 21 августа 2020 года. В состав делегации планируется включить представителей Ассоциации итальянских промышленников для изучения потенциала Рязанского региона в этой сфере. Кроме того, стороны договорились об организации и проведении футбольного чемпионата между профессиональными командами на кубок Федора Полетаева.

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