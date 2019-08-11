Николай Любимов поздравляет рязанцев с Днём строителя

В воскресенье, 11 августа, в России отмечается День строителя. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Рязанских строителей поздравил губернатор региона Николай Любимов.

Уважаемые работники строительного комплекса Рязанской области, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительная отрасль была и остается одной из важнейших для страны и региона. Сегодня она играет существенную роль в социально-экономическом развитии Рязанского края, во многом является первоосновой для эффективной реализации национальных проектов. Повышение качества жизни людей – главная задача, которую поставил Президент РФ В.В. Путин в Майском Указе. В ближайшие годы нам предстоит провести огромную работу, чтобы ее успешно выполнить.

В Рязанской области растут объемы жилищного строительства. В муниципалитетах возводятся 65 объектов социальной инфраструктуры, больше половины из которых будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Это новые школы, детские сады и ясли, фельдшерско-акушерские пункты, культурно-досуговые учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы. В городе Рязани завершается строительство БСМП, которая позволит создать суперсовременные условия для оказания высокотехнологичной медпомощи людям. В регионе появляются также новые промышленные и сельскохозяйственные объекты, успешно развивается стройиндустрия.

Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму, ответственности, качественной работе рязанских строителей. Уверен, что и в дальнейшем работники отрасли достойно справятся со всеми поставленными задачами. А значит, будет меняться к лучшему облик наших городов и поселков, и жизнь в них становиться комфортнее для людей.

Желаю всем строителям региона и ветеранам отрасли, которые успешно передают свой большой опыт молодым специалистам, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений в очень значимом для общества труде!