Наталья Гулькина прокомментировала драку в рязанском цирке на песне Булановой

В рязанском цирке во время концерта «Легенды 80-х и 90-х» произошла драка зрительниц ,получившая широкий резонанс в СМИ, включая популярное шоу Ивана Урганта.

Не осталась в стороне от этого ЧП и певица Наталья Гулькина, выступавшая на этом мероприятии.

Драка произошла во время исполнения песни Татьяны Булановой. Сама исполнительница даже не заметила инцидента, произошедшего за пределами арены.

А вот её коллега по цеху ,Наталья Гулькина, вытупавшая на этом же концерте ранее, даже позавидовала Булановой.

— Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала, — высказаласьэкс-солистка группы «Мираж» эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.