На главную Рязань Общество На Рязанской ВДНХ начала работу Школа древних городов
РязаньОбществоТоп новость

На Рязанской ВДНХ начала работу Школа древних городов

В субботу, 17 августа, в Рязани начала работу Школа древних городов. В работе лектория принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он вместе с министром культуры и туризма региона Виталием Поповым посетил лекцию Святослава Мурунова «Как и почему местные сообщества меняют города?».

В этом году Школа расположилась в историческом месте – на территории Торгового городка.

– Замечательно, что именно здесь проходит открытый лекторий, потому что это уже вносит смысл в существование данной площадки. Здесь собираются люди, которых никто насильно не пригоняет, и они слушают то, что им интересно, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что подобные школы должны проводиться в Рязани регулярно.

– Люди в таких школах смогут получить не только знания, но и самоорганизоваться и сделать общие открытия, – сказал губернатор.

Отметим, что на занятия в Школе древних городов зарегистрировались порядка 2200 человек. Все лекции и практики проводятся бесплатно. Вход свободный.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Рязанской ВДНХ начала работу Школа древних городов

На фестивале кузнецов рязанцев научили пользоваться молотом и кузнечными мехами

У палатки с шаурмой в Рязани засняли крысу

Появилась информация о вечернем свечении аэростатов в Рязанском кремле

ЖФК «Рязань-ВДВ» дома проиграл «Кубаночке»

Утренний полёт аэростатов в Рязани был отменён из-за погоды

В Рязани выступил итальянский вокалист Boris Savoldelli

В центре Рязани ограбили 79-летнюю пенсионерку

Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу

В рамках фестиваля «Встречи на Почтовой» прошёл концерт рязанских исполнителей

С добрым утром! Обзор новостей за 16 августа

МХК «Рязань» узнал календарь матчей

Студенты МГИК показали рязанцам театральные приёмы и перевоплотились в Rammstein

ОНФ попросил ликвидировать заброшенные котлованы в Дашково-Песочне

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал о закрытии Форума древних городов

Полиция предупредила рязанцев об участившихся случаях мошеннических действий

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В «Школе древних городов» расскажут, как искать спонсоров и фотографировать города

1 мая в Рязани изменится схема движения общественного транспорта

В воскресенье в Рязани ожидается до +23°С