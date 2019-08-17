На Рязанской ВДНХ начала работу Школа древних городов

В субботу, 17 августа, в Рязани начала работу Школа древних городов. В работе лектория принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он вместе с министром культуры и туризма региона Виталием Поповым посетил лекцию Святослава Мурунова «Как и почему местные сообщества меняют города?».

В этом году Школа расположилась в историческом месте – на территории Торгового городка.

– Замечательно, что именно здесь проходит открытый лекторий, потому что это уже вносит смысл в существование данной площадки. Здесь собираются люди, которых никто насильно не пригоняет, и они слушают то, что им интересно, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что подобные школы должны проводиться в Рязани регулярно.

– Люди в таких школах смогут получить не только знания, но и самоорганизоваться и сделать общие открытия, – сказал губернатор.

Отметим, что на занятия в Школе древних городов зарегистрировались порядка 2200 человек. Все лекции и практики проводятся бесплатно. Вход свободный.