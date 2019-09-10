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На рязанцев, закрывших подростка в магазине, завели уголовное дело

В отношении двух жителей посёлка Кадом возбуждено уголовное дело по  п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Фигурантами уголовного дела стали владелец и продавец магазина. Они закрыли подростка в торговой точке, заподозрив его в кражах. Для разговора подозреваемые вызвали в магазин мать несовершеннолетнего, она и написала заявление в правоохранительные органы. 

Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия. По статье №127 УК РФ виновному может грозить до 8 лет лишения свободы.

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