Может ли транспорт магазина парковаться на придомовой территории?

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

В редакцию обратились жители города Рязани с таким вопросом:

– Рядом с нашим многоквартирным домом находится продовольственный магазин. Автотранспорт, который привозит и разгружает в данный магазин товар, постоянно паркуется на придомовой территории. Можно ли магазину запретить использование нашей придомовой территории?

Разобраться в ситуации нам поможет помощник прокурора Советского района г. Рязани Елена Черкасова.

Правовую позицию по названному вопросу озвучил Верховный Суд РФ в определении от 2 декабря 2019 г. № 308-ЭС19-22105.

Судом разъяснено, что городские улицы (в составе земельных участков, принадлежащих собственникам помещений в МКД) в силу закона относятся к территориям общего пользования.

У владельца магазина не может быть отнято право нормального эксплуатационного доступа к нему, в том числе для предполагаемого обеспечения временной разгрузки товара и стоянки транспорта в период временной разгрузки товара.

Запрет на использование придомовой территории в целях ограничения подъезда грузового и легкового транспорта к зданию магазина и для стоянки транспорта с учетом нормального эксплуатационного доступа к магазину не может быть наложен, если не будет доказан факт нарушения магазином прав истца либо создания реальной угрозы нарушения права собственности или законного владения в отношении спорных земельных участков.